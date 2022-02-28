ЦПАУ превратились в пункты заботы. Минцифра и Corezoid запустили чатбот, который поможет получить переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне необходимые вещи или временный дом.

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Как это работает

Центры предоставления административных услуг в:

  • Ивано-Франковской,
  • Черкасский,
  • Винницкой,
  • Волынской,
  • Львовской области

уже переформатировались в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. Такую инициативу постепенно подхватывают ЦПАУ и других областей Украины.

Для того чтобы люди, нуждающиеся в помощи, могли легче ее получить, Минцифры запустило специальный чатбот в телеграме. Чтобы получить помощь, нужно:

  • выбрать нужную область и населенный пункт (список постоянно расширяется);
  • указать, какая помощь вам нужна;
  • позвонить координатору (работает в режиме 24/7);
  • договориться и получить поддержку.

Какую помощь можно получить

Чатбот поможет получить:

  • временный дом;
  • вещи первой необходимости;
  • спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца и т.п.;
  • воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и растительное масло;
  • лекарства и амуницию;
  • туалетная бумага и другие средства гигиены;
  • одежда и обувь;
  • детские игрушки и питание.

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