ЦПАУ превратились в пункты заботы. Минцифра и Corezoid запустили чатбот, который поможет получить переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне необходимые вещи или временный дом.
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Как это работает
Центры предоставления административных услуг в:
- Ивано-Франковской,
- Черкасский,
- Винницкой,
- Волынской,
- Львовской области
уже переформатировались в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. Такую инициативу постепенно подхватывают ЦПАУ и других областей Украины.
Для того чтобы люди, нуждающиеся в помощи, могли легче ее получить, Минцифры запустило специальный чатбот в телеграме. Чтобы получить помощь, нужно:
- выбрать нужную область и населенный пункт (список постоянно расширяется);
- указать, какая помощь вам нужна;
- позвонить координатору (работает в режиме 24/7);
- договориться и получить поддержку.
Какую помощь можно получить
Чатбот поможет получить:
- временный дом;
- вещи первой необходимости;
- спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца и т.п.;
- воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и растительное масло;
- лекарства и амуницию;
- туалетная бумага и другие средства гигиены;
- одежда и обувь;
- детские игрушки и питание.
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