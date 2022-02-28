ЦНАПи перетворились на пункти турботи. Мінцифра і Corezoid запустили чатбот, що допоможе отримати переселенцям, військовослужбовцям і територіальній обороні необхідні речі або тимчасову домівку.
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Як це працює
Центри надання адміністративних послуг в:
- Івано-Франківській,
- Черкаській,
- Вінницькій,
- Волинській,
- Львівській областях
вже переформатувались у пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям і територіальній обороні. Таку ініціативу поступово підхоплюють ЦНАПи й інших областей України.
Для того, щоб люди, які потребують допомоги, могли легше її отримати, Мінцифри запустило спеціальний чатбот у телеграмі. Щоб отримати допомогу, потрібно:
- обрати потрібну область і населений пункт (перелік постійно розширюється);
- вказати, яка саме допомога вам потрібна;
- зателефонувати координатору (працює у режимі 24/7);
- домовитись і отримати підтримку.
Яку допомогу можна отримати
Чатбот допоможе отримати:
- тимчасову домівку;
- речі першої необхідності;
- спальники, каремати, матраци, ковдри, постільну білизну, рушники тощо;
- воду, бакалію, солодощі, консерви, цукор, хліб та олію;
- ліки та амуніцію;
- туалетний папір й інші засоби гігієни;
- одяг і взуття;
- дитячі іграшки та харчування.
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