Головною метою цього сайту є допомога українським біженцям та втілення заходів для полегшення катастрофічної ситуації в Україні, спричиненої російською агресією.

До теми Як отримати тимчасову домівку або необхідні речі: Мінцифри запустило спеціальний чатбот

Організація швидко створює мережу волонтерів, НУО та бізнес-організацій по всій Європі, щоб координувати термінову підтримку людям, які були вимушені покинути рідну країну і тим, хто залишився в середині війни.

Яку допомогу можна отримати

Волонтери допомагають у декількох напрямках:

Безкоштовним житлом,

Юридично,

У центрах підтримки біженців,

Дають найнеобхідніші контакти в країнах, що межують з Україною,

Збирають інформацію про всі інші ресурси, які надають допомогу.

"United for Ukraine" вже працює з великою кількістю Європейських NGO, юридичними, транспортними компаніями, гуманітарними, медичними організаціями та волонтерськими загонами у таких країнах: Німеччина, Угорщина, Румунія, Литва, Молдова, Польща, Франція, Австрія, Голландія, Швейцарія, Кіпр та Іспанія,

– йдеться в повідомленні.

Заявка надсилається просто. Окрім того, їх обіцяють розглядати максимально швидко.

В перший же день роботи платформи ми побачили реєстрацію від жінки 70-ти років. Тож це може зробити кожен і кожна, заявку буде оброблено максимально швидко. Ми створили надійну екосистему, яка має за основу digital-базу, команду професіоналів та вже працює в тісному зв’язку з партнерами. Ми хочемо зробити максимально простий доступ для людей. Ми відкриті до партнерства,

– повідомили в організації.

До ініціативи вже долучилися: betterplace.org, gut.org and elinor.network. Також проводяться переговори с AIrBnb та Google.