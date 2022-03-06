Председатель Запорожской ОВА Александр Старух шутит, что в Южном микрорайоне, который называют Пески, скоро закончится песок.

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Люди активно создают баррикады в Запорожье, пакуя песок в мешки. После этого их отправляют для укрепления баррикад.

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