Голова Запорізької ОВА Олександр Старух жартує, що в Південному мікрорайоні, який називають Піски, скоро закінчиться пісок.
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Люди активно створюють барикади у Запоріжжі, пакуючи пісок у мішки. Після цього їх відправляють для укріплення барикад.
Дивіться відео, як люди
- Раніше у ЗМІ з'явилися фотографія, що в обороні Запоріжжя бере участь маленька дівчинка. Вона допомагала копати укріплення.
- Також Олександр Старух закликав не блокувати рух Запоріжжям.
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