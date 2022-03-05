Про це заявив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він повідомив, що в Запоріжжі працюють усі служби.

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Старух розповів, що в Запоріжжі опрацьовують питання:

логістики;

накопичення їжі;

укріплень;

побудови барикад у середині міста.

Він заявив, що барикад повинно бути багато. Та водночас глава Запорізької ОВА зазначив, що барикади не повинні заважати переміщатися мешканцям міста і транзитному транспорту.

Старух наголосив, що вулиці у центрі не повинні бути перекритими.

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