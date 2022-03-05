Об этом заявил глава Запорожской ОВ Александр Старух. Он сообщил, что в Запорожье работают все службы.

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Старух рассказал, что в Запорожье прорабатывают вопросы:

логистики;

запаса еды;

укреплений;

постройки баррикад внутри города.

Он заявил, что баррикад должно быть много. В то же время глава Запорожской ОВА отметил, что баррикады не должны мешать перемещаться жителям города и транзитному транспорту.

Старух подчеркнул, что улицы в центре не должны быть перекрыты.

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