Відомо, що у Запоріжжі міст чекали 18 років й тільки недавно його дочекалися й нарешті добудували.

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Як пишуть місцеві, запоріжці реально будуть вбивати та вигризати очі, якщо з ним щось станеться.

Згідно зі світлиною, у місті повісили банер з відповідним попереджальним написом. "Русня, подряпаєте міст, Бабурчані вас на вилах винесуть. Я попередив...".



Світлина попередження / Фото телеграм

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