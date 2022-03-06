Відомо, що у Запоріжжі міст чекали 18 років й тільки недавно його дочекалися й нарешті добудували.
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Як пишуть місцеві, запоріжці реально будуть вбивати та вигризати очі, якщо з ним щось станеться.
Згідно зі світлиною, у місті повісили банер з відповідним попереджальним написом. "Русня, подряпаєте міст, Бабурчані вас на вилах винесуть. Я попередив...".
Світлина попередження / Фото телеграм
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