Це сталося близько 13:35 поблизу села Гавришівка. Внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа на площі у 1 тисячу квадратних метрів. Частково зруйнована адмінбудівля.

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Зазначимо, що станом на 14:35 працівники ДСНС деблокували з-під завалів 4 осіб. Одна людина, на жаль, зазнала травм, несумісних з життям.

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