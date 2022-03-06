Это произошло около 13:35 вблизи села Гавришевка. В результате ракетных обстрелов возник пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров. Частично разрушено админздание.

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По состоянию на 14:35 работники ГСЧС деблокировали из-под завалов 4 человека. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Авиаудар по аэропорту Винницы

Рядом с аэропортом, в который попали оккупанты, расположена военная база. Она находится на реконструкции и никакой техники там нет.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 8 ракет, попавших в Винницкий аэропорт, выпустили с территории оккупированного Приднестровья

Жуткие кадры из аэродрома под Винницей: смотрите видео ГСЧС​

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