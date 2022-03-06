Однако это бесполезные действия, которыми Россия ничего не достигнет. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

На тему Оккупанты обстреляли военный объект под Винницей, – глава ОВА

"Они пытаются уничтожить нашу авиацию или, по крайней мере, не дать ей действовать. Однако это напрасная попытка", – подчеркнул Арестович.

Оккупанты будут использовать "Искандер"

По его словам, надо понимать, что в России было 2 вида оружия, которые оно использовало на таких расстояниях с территории России и Беларуси: "Искандер" и "Калибр" (последние почти закончились).

Он пояснил, что сейчас удары будут проходить через комплексы "Искандер", которых пока использовали только около 25%.

Напомним, что 6 марта оккупанты обстреляли военный объект в Гавришевке под Винницей . По информации СМИ, удар нанесли по местному аэропорту.

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