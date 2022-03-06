Об обстреле заявил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. На месте уже трудятся спасатели.

Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетных обстрелов в район Гавришевки было попадание в военный объект,

– сказал Борзов.

В сети появилось видео с места обстрела. В небо взвилось огромное облако черного дыма.

Аэропорт тоже был под обстрелом

"Суспільне Вінниця" пишет, что российские ракеты прилетели также в аэропорт. Пока не известно, какая там ситуация.

Отметим, что около 13.00 в Виннице объявили воздушную тревогу. Людей призывали срочно бежать в укрытие.

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