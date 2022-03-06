Про обстріл заявив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. На місці вже працюють рятувальники.
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Вінничани, в нас недобра новина. Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об'єкт,
– сказав Борзов.
У мережі з'явилось відео з місця обстрілу. Військова частина загорілась, у небо здійнялась величезна хмара чорного диму.
Аеропорт теж був під обстрілом
"Суспільне Вінниця" пише, що російські ракети прилетіли також в аеропорт. Поки невідомо, яка там ситуація.
Зауважимо, що близько 13:00 у Вінниці оголосили повітряну тривогу. Людей закликали терміново бігти в укриття.
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