Про обстріл заявив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. На місці вже працюють рятувальники.

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Вінничани, в нас недобра новина. Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об'єкт,

– сказав Борзов.

У мережі з'явилось відео з місця обстрілу. Військова частина загорілась, у небо здійнялась величезна хмара чорного диму.

Аеропорт теж був під обстрілом

"Суспільне Вінниця" пише, що російські ракети прилетіли також в аеропорт. Поки невідомо, яка там ситуація.

Зауважимо, що близько 13:00 у Вінниці оголосили повітряну тривогу. Людей закликали терміново бігти в укриття.



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