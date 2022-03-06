Поруч з аеропортом розташована військова база. Вона перебуває на реконструкції й ніякої техніки на ній немає.

До теми Намагаються знищити нашу авіацію, – Арестович про обстріл аеропорту під Вінницею

Ворог випустив 8 ракет орієнтовно з Придністров'я. Ворог ще раз показав своє обличчя. Ми не здаємось,

– наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Дивіться відеозвернення Юрія Ігната:

Зауважимо, Придністров'я – це територія Молдови, яку незаконно окупувала Росія. Відомо, що сепаратисти вже перевели свої війська у стан бойової готовності. Однак вони запевняють, що нібито не будуть воювати проти України.

На обстріли у Вінниці відреагував президент Володимир Зеленський. Він вкотре закликав світових лідерів закрити небо над Україною. Адже якщо НАТО цього не зробить, це означатиме, що Альянс хоче, аби українців вбивали.

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