За словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, єДокумент буде дуже гнучким. Про це посадовець під час вечірнього звернення 9 березня, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про єДокумент

  • Він міститиме паспортні дані, ідентифікаційний код, а також за можливості фото.
  • Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.
  • єДокумент автоматично буде доступним для всіх користувачів додатку "Дія".

Більше деталей про єДокумент наразі немає.

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