За словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, єДокумент буде дуже гнучким. Про це посадовець під час вечірнього звернення 9 березня, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про єДокумент

Він міститиме паспортні дані, ідентифікаційний код, а також за можливості фото.

Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

єДокумент автоматично буде доступним для всіх користувачів додатку "Дія".

Більше деталей про єДокумент наразі немає.

Дивіться повне звернення Дениса Шмигаля за 9 березня – відео 24 каналу

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