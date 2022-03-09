За словами українського прем'єра Дениса Шмигаля, єДокумент буде дуже гнучким. Про це посадовець під час вечірнього звернення 9 березня, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про єДокумент
- Він міститиме паспортні дані, ідентифікаційний код, а також за можливості фото.
- Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.
- єДокумент автоматично буде доступним для всіх користувачів додатку "Дія".
Більше деталей про єДокумент наразі немає.
Дивіться повне звернення Дениса Шмигаля за 9 березня – відео 24 каналу
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