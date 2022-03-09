Про це 9 березня повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він описав важливі кроки, які здійснює уряд в умовах повномасштабного російського вторгнення, пише 24 канал.

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Українці зможуть залишати заявки на відшкодування

Очільник Кабміну анонсував, що приблизно за тиждень, тобто до 16 березня, у Дії буде можливість реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно українців. Залишити там заявку на відшкодування зможе кожен, хто залишився без даху над головою, чий дім був знищений окупантами.

Ми переможемо, не майте сумнівів. А потім відбудуємо нову, сильну та щасливу Україну,

– підкреслив Шмигаль.

"Наші міста на Півночі, Сході та Півдні знову розквітнуть. Наші люди повернуться повернуться у свої нові, відбудовані оселі і домівки", – підсумував український урядовець.

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Звернення Дениса Шмигаля за 9 березня: дивіться відео

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