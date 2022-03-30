Як пояснили у Мінцифрі, це допоможе оцінити збитки, щоб після перемоги їх відшкодувати.

Важливо Уряд створив Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури

Хто може подати заявку

Послугою можуть скористатися тільки громадяни України, у яких від початку війни 24 лютого було пошкоджено:

Приватні будинки (садибні, дачні та садові);

Квартири;

Інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

Як подати заявку на пошкоджене майно в Дії

Оновіть застосунок У розділі "Послуги" оберіть "Пошкоджене майно". Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію (дані про об'єкт, що було пошкоджено, фото та опис пошкоджень та контактні дані)

Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

Послуга реалізовується Мінцифрою за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Як у Дії подати заявку на пошкоджене майно: дивіться відео

Раніше прем'єр Денис Шммигаль наголосив, що Україна обов'язково переможе у війні. А після цього ми відбудуємо нову країну. Водночас у Мінінфраструктури пояснили, що для того, аби відновити пошкоджені та зруйновані росіянами об'єкти інфраструктури, потрібно від 1 до 2 років, залежно від масштабів та складності.

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