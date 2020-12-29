Не верю этим западным: Додон готов вакцинироваться только российским "Спутником V"
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет вакцинироваться от коронавируса исключительно российским "Спутником V". Европейским "аналогам" политик не доверяет.
Сейчас в Молдавии еще нет вакцины. Об этом Додон заявил в интервью ТАСС.
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Я, конечно, готов вакцинироваться, но я неоднократно говорил, что только российской вакциной. Не верю я этим западным аналогам, которые быстренько сделали, чтобы показать, что не только российская вакцина есть, но есть и у них,
– заявил Додон.
Политик даже заявил, что готов первый в стране вакцинироваться "Спутником V".
Что известно о "Спутнике V"
- Эффективности российской вакцины не признали мировые страны.
- 60% россиян также не готовы рисковать и вакцинироваться "Спутником V".
- Уже известно о сильных побочных эффектах от российской вакцины.
- Однако некоторые страны готовы рассматривать вариант "Спутника V". В частности, Венгрия получила российскую вакцину и исследует ее.
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