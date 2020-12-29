Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет вакцинироваться от коронавируса исключительно российским "Спутником V". Европейским "аналогам" политик не доверяет.

Сейчас в Молдавии еще нет вакцины. Об этом Додон заявил в интервью ТАСС.

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Я, конечно, готов вакцинироваться, но я неоднократно говорил, что только российской вакциной. Не верю я этим западным аналогам, которые быстренько сделали, чтобы показать, что не только российская вакцина есть, но есть и у них,

– заявил Додон.

Политик даже заявил, что готов первый в стране вакцинироваться "Спутником V".

Что известно о "Спутнике V"

Эффективности российской вакцины не признали мировые страны.

60% россиян также не готовы рисковать и вакцинироваться "Спутником V".

Уже известно о сильных побочных эффектах от российской вакцины.