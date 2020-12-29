Експрезидент Молдови Ігор Додон заявив, що вакцинуватиметься від коронавірусу виключно російським "Спутником V". Європейським "аналогам" політик не довіряє.

Наразі у Молдові ще немає вакцини. Про це Додон заявив в інтерв'ю ТАСС.

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Я, звичайно, готовий вакцинуватися, але я неодноразово говорив, що тільки російською вакциною. Не вірю я цим західним аналогам, які швиденько зробили, щоб показати, що не тільки російська вакцина є, але є й у них,

– заявив Додон.

Політик навіть заявив, що готовий перший у країні вакцинуватися "Спутником V".

Що відомо про "Спутник V"

Ефективності російської вакцини не визнали світові країні.

60% росіян також не готові ризикувати та вакцинуватися "Спутником V".

Вже відомо про сильні побічні ефекти від російської вакцини.