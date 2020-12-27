Додон после отставки уехал в Москву: что он там делал – детали, фото
Майя Санду официально вступила в должность президента Молдовы. Сразу после инаугурации ее предшественник Игорь Додон отправился в Россию для "рабочей поездки".
С ним также поехали спикер парламента Зинаида Гречаный, вице-спикер парламента, башкан Гагаузской автономии и мэр Кишинева. Об этом политик рассказал на своей фейсбук-странице.
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Додон находился в Москве в течение 25 – 26 декабря. В поездке пятого президента Молдовы сопровождали его жена и дети. Политик опубликовал совместное фото с семьей на фоне Красной площади.
Что Додон делал в Москве
Додон успел провести несколько встреч в рамках своего визита в Россию. В частности – общался с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации Путина. Они обсуждали "стратегическое партнерство" между странами.
Политик также встретился с Вячеславом Володиным, главой Госдумы. "Обсудили углубление молдавско-российского сотрудничества в различных сферах. Дружбу между Молдовой и Россией необходимо поддерживать и укреплять, в этом мы единодушны", – отметил Додон.
Додон на встречах с российскими чиновниками / Фото из фейсбук-страницы политика
Помимо этого, Додон провел встречу с лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. С ним говорили о "перспективах сотрудничества" с Партией социалистов Молдовы и вероятной поставке в страну российской вакцины от COVID-19.
Санду – президент Молдовы: основное
- В ноябре в Молдове прошли выборы президента, на которых победила проевропейская Майя Санду. Она обошла Игоря Додона на 15%.
- В конце своей каденции Додон успел подписать скандальный закон, которым ограничил полномочия президента страны.
- Майя Санду заявила, что стремится наладить отношения с Румынией и Украиной – ближайшими соседями Молдовы.
- Новоизбранная президентка заверила, что готова к прямым переговорам с Путиным, в частности – по конфликту в Приднестровье.
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