Майя Санду офіційно вступила на посаду президентки Молдови. Одразу після інавгурації її попередник Ігор Додон вирушив у Росію для "робочої поїздки".

З ним також поїхали спікерка парламенту Зінаїда Гречана, віцеспікер парламенту, башкан Гагаузької автономії та мер Кишинева. Про це політик розповів на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Росія так просто не віддасть Молдову Європі: що зробив Додон на прощання

Додон перебував у Москві протягом 25 – 26 грудня. У поїздці п'ятого президента Молдови супроводжували його дружина та діти. Політик опублікував спільне фото з сім'єю на тлі Красній площі.

Що Додон робив у Москві

Додон встиг провести кілька зустрічей у межах свого візиту до Росії. Зокрема – спілкувався із Дмитром Козаком, заступником голови адміністрації Путіна. Вони обговорювали "стратегічне партнерство" між країнами.

Політик також зустрівся з В'ячеславом Володіним, главою Держдуми. "Обговорили поглиблення молдавсько-російської співпраці у різних сферах. Дружбу між Молдовою і Росією необхідно підтримувати і зміцнювати, у цьому ми одностайні", – зазначив Додон.

Додон на зустрічах з російськими чиновниками / Фото з фейсбук-сторінки політика



Крім цього, Додон провів зустріч з лідером партії "Справедлива Росія" Сергієм Мироновим. З ним говорили про "перспективи співпраці" з Партією соціалістів Молдови та ймовірне постачання до країни російської вакцини від COVID-19.

Санду – президентка Молдови: основне

У листопаді у Молдові пройшли вибори президента, на яких перемогла проєвропейська Майя Санду. Вона обійшла Ігоря Додона на 15%.

Наприкінці своєї каденції Додон встиг підписати скандальний закон, яким обмежив повноваження президента країни.

Майя Санду заявила, що прагне налагодити відносини з Румунією і Україною – найближчими сусідами Молдови.

Новообрана президентка запевнила, що готова до прямих переговорів з Путіним, зокрема – щодо конфлікту у Придністров'ї.

Цікаво! Під час інавгурації Санду виголосила кілька фраз українською мовою. Раніше вона анонсувала, що відвідає Україну – це буде її перша закордонна поїздка.