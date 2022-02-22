Текст договора был обнародован российскими СМИ. Эти документы уже успели зарегистрировать в Госдуме и внести в профильные комитеты.

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Россия сможет размещать свои военные базы на территории "образований"

Россия и "квазиреспублики", согласно документам, смогут размещать на территории друг друга военные базы и инфраструктуру. На это "договор о дружбе" дает разрешение.

Также охрана государственной границы подписантов будет осуществляться совместными усилиями. На границе между подконтрольной правительству Украины территорией и "образованиями" будут именно российские военные.

Другие пункты так называемых "договоров о сотрудничестве":

Признание документов, выданных гос органами друг друга

Россия будет принимать меры для поддержки финансовой и банковской систем, исходя из того, что платежное средство там – российский рубль.

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