Подоляк заявил, что Украина предложила очень удачную концепцию выхода из войны и получения гарантий безопасности для государства. Он добавил, что последнее необходимо для того, чтобы больше не возникало такой ситуации, когда Украина будет один на один с агрессивной империей, каковой является Россия.

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По словам советника главы ОП, на переговорах в Турции стороны сформировали коммюнике, где вписали более или менее понятную формулу, что и некоторые страны будут поддерживать Украину на постоянной основе.