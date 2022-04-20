Подоляк заявив, що Україна запропонувала дуже вдалу концепцію виходу з війни та отримання гарантій безпеки для держави. Він додав, що останнє необхідне для того, щоб більше така ситуація не виникала, коли Україна буде сам на сам з агресивною імперією, якою є Росія.

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За словами радника глави ОП, на переговорах у Туреччині сторони сформували комюніке, де вписали більш менш зрозумілу формулу, що й деякі країни будуть підтримувати Україну на постійній основі.