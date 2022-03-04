Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он заверил, что такая договоренность в ОП была давно.

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"Мы с самого начала договорились в офисе, что все украинское руководство не будет давать ложной информации. Мы даем информацию, которая многократно подтверждена", – отметил Арестович.

Мы не будем голословными в каких-то вещах. В чем там быть голословными? Посмотрите на кадры (последствия обстрелов – 24 канал),

– добавил советник.

Он подчеркнул, что Россия не ожидала такого отпора Украины – мы сломали российские планы.

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