Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він запевнив, що така домовленість в ОП була давно.

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"Ми з самого початку домовились в Офісі, що все українське керівництво не даватиме неправдивої інформації. Ми даємо інформацію, яка багато разів підтверджена", – зазначив Арестович.

Ми не будемо закидувати якісь речі. Що там закидувати? Подивіться на кадри (наслідки обстрілів – 24 канал),

– додав радник.

Він наголосив, що Росія не очікувала такої відсічі України – ми зламали російські плани.

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