Об этом сказал член украинской делегации Александр Чалый после переговоров. Он отметил, что Украина не будет размещать на своей территории иностранные военные базы и военные контингенты и не будет вступать в военно-политические союзы.
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"Проведение военных учений на нашей территории будет с согласия стран-гарантов. Но принципиально важно, это одна из наших позиций, ничто в будущем договоре не будет отрицать вступление Украины в Европейский Союз. И страны-гаранты берут на себя обязательство содействовать этим процессам. Это ключевой момент", – сказал Чалый.
Что известно о переговорах
Пока делегации не подписывали никаких договоренностей. Россия получила от Украины предложения по договору о гарантиях безопасности. Странами гарантами могут стать:
- Страны Совбеза ООН,
- Китай,
- Турция,
- США,
- Франция,
- Германия,
- Израиль,
- Канада
- Италия.
Обратите внимание – что означают гарантии безопасности: смотрите видео