Об этом сказал член украинской делегации Александр Чалый после переговоров. Он отметил, что Украина не будет размещать на своей территории иностранные военные базы и военные контингенты и не будет вступать в военно-политические союзы.

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"Проведение военных учений на нашей территории будет с согласия стран-гарантов. Но принципиально важно, это одна из наших позиций, ничто в будущем договоре не будет отрицать вступление Украины в Европейский Союз. И страны-гаранты берут на себя обязательство содействовать этим процессам. Это ключевой момент", – сказал Чалый.

Что известно о переговорах

Пока делегации не подписывали никаких договоренностей. Россия получила от Украины предложения по договору о гарантиях безопасности. Странами гарантами могут стать:

Страны Совбеза ООН,

Китай,

Турция,

США,

Франция,

Германия,

Израиль,

Канада

Италия.

Обратите внимание – что означают гарантии безопасности: смотрите видео