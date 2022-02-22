В документах, которые подписала оккупационная квазивласть с российскими захватчиками говорится, что такие меры предпринимаются ради "безопасности и мира". Обе стороны соглашения имеют право пользоваться военной техникой и даже строить вооруженные базы.

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О чем договорились оккупанты

Также Россия со своими же оккупационными властями договорилась поддерживать "территориальную целостность". Впоследствии они должны согласовать, где будет пролегать граница между ними.

Кроме этого, Россия будет охранять границы псевдореспублик якобы из своих "интересов безопасности".

Путин признал псевдореспублики

В Москве президент России Владимир Путин 21 февраля созвал заседание Совета Безопасности. Впоследствии он заявил, что признал законными формирования боевиков на Донбассе. Решение об этом должны закрепить 22 февраля.

Путин угрожал Украине и сказал, что вскоре Россия покажет "настоящую декоммунизацию".

Страны Запада сразу отреагировали на такие действия агрессора. Президент США Джо Байден заявил о дополнительных санкциях, а премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что Россия выходит из минских соглашений.

Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны. Она теперь будет работать круглосуточно.

Путин признал псевдореспублики: смотрите видео