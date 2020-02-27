Доходная декоммунизация: на Черниговщине за памятник Ленину заплатили 375 тысяч гривен

В Сновске, который раньше назывался городом Щорс, выгодно продали памятник Ленину. Городской совет выставил его на аукцион и уже имеет идею, как потратить доход.

Удалось продать монумент не сразу: Сновский городской совет выставлял его на аукцион через сервис Prozorro дважды. И на этот раз на памятнике "вождю пролетариата" удалось заработать 375 тысяч 104 гривны, сообщают в пресс-службе городского совета.

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Памятник высотой почти 6 метров был демонтирован в 2016 году и три года лежал на территории местного коммунального предприятия. Тогда местные власти решили на нем заработать денег в свой бюджет.

Стартовал аукцион на цифре 326 тысячи гривен. В конце концов победила фирма "РАЗВИТИЕ-СВ" из Запорожья: она подняла начальную цену на 50 тысяч и обогнала конкурента всего на две тысячи.

Деньги от его продажи местные жители планируют потратить на фонтан. Обустроят его там, где когда-то был монумент.



Ленин три года лежал на территории коммунпредприятий / фото: snovmr.gov.ua