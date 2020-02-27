21:17
27 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Доходная декоммунизация: на Черниговщине за памятник Ленину заплатили 375 тысяч гривен

      - Читати новину українською

      В Сновске, который раньше назывался городом Щорс, выгодно продали памятник Ленину. Городской совет выставил его на аукцион и уже имеет идею, как потратить доход.

      Удалось продать монумент не сразу: Сновский городской совет выставлял его на аукцион через сервис Prozorro дважды. И на этот раз на памятнике "вождю пролетариата" удалось заработать 375 тысяч 104 гривны, сообщают в пресс-службе городского совета.

      К слову: В Харькове снова переименовали проспект Григоренко на Жукова: Кернес сделал скандальное заявление

      Памятник высотой почти 6 метров был демонтирован в 2016 году и три года лежал на территории местного коммунального предприятия. Тогда местные власти решили на нем заработать денег в свой бюджет.

      Стартовал аукцион на цифре 326 тысячи гривен. В конце концов победила фирма "РАЗВИТИЕ-СВ" из Запорожья: она подняла начальную цену на 50 тысяч и обогнала конкурента всего на две тысячи.

      Деньги от его продажи местные жители планируют потратить на фонтан. Обустроят его там, где когда-то был монумент.


      Ленин три года лежал на территории коммунпредприятий / фото: snovmr.gov.ua

      Коронавирус в Италии: 14 человек умерли, количество больных значительно возросло
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Декоммунизация Ленин Новости Чернигова Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:26 Как живут дети украинских политиков за рубежом
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 17:20 Немцов – исключение для современной России
      Світові Медіа
      сегодня , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      сегодня , 14:00 Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми
      сегодня , 15:00 Коронавирус положительно повлияет на здоровье украинских реформ
      Сергій Фурса
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук