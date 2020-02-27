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      Прибуткова декомунізація: на Чернігівщині за пам'ятник Леніну заплатили 375 тисяч гривень

      -
      На Чернігівщині продали пам'ятник Леніну за 375 тисяч гривень / snovmr.gov.ua

      У Сновську, який раніше називався містом Щорс, вигідно продали пам'ятник Леніну. Міська рада виставила його на аукціон і вже має ідею, як витратити дохід.

      Вдалося продати монумент не одразу: Сновська міська рада виставляла його на аукціон через сервіс Prozorro двічі. І цього разу за пам'ятник "вождю пролетаріату" вдалося заробити 375 тисяч 104 гривні, повідомляють у пресслужбі міської ради

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      Пам'ятник висотою майже 6 метрів був демонтований у 2016 році і три роки лежав на території місцевого комунального підприємства. Тоді місцева влада вирішила на ньому заробити грошей у свій бюджет.

      Стартував аукціон на цифрі 326 тисяч гривень. Зрештою перемогла фірма "РОЗВИТОК-СВ" із Запоріжжя: вона підняла початкову ціну на 50 тисяч і обігнала конкурента усього на дві тисячі. 

      Гроші від його продажу місцеві мешканці планують витратити на фонтан. Облаштують його там, де колись був монумент.


      Ленін три роки лежав на території комунпідприємства / фото: snovmr.gov.ua

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Декомунізація Ленін Новини Чернігова Новини України
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