Прибуткова декомунізація: на Чернігівщині за пам'ятник Леніну заплатили 375 тисяч гривень

У Сновську, який раніше називався містом Щорс, вигідно продали пам'ятник Леніну. Міська рада виставила його на аукціон і вже має ідею, як витратити дохід.

Вдалося продати монумент не одразу: Сновська міська рада виставляла його на аукціон через сервіс Prozorro двічі. І цього разу за пам'ятник "вождю пролетаріату" вдалося заробити 375 тисяч 104 гривні, повідомляють у пресслужбі міської ради.

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Пам'ятник висотою майже 6 метрів був демонтований у 2016 році і три роки лежав на території місцевого комунального підприємства. Тоді місцева влада вирішила на ньому заробити грошей у свій бюджет.

Стартував аукціон на цифрі 326 тисяч гривень. Зрештою перемогла фірма "РОЗВИТОК-СВ" із Запоріжжя: вона підняла початкову ціну на 50 тисяч і обігнала конкурента усього на дві тисячі.

Гроші від його продажу місцеві мешканці планують витратити на фонтан. Облаштують його там, де колись був монумент.



Ленін три роки лежав на території комунпідприємства / фото: snovmr.gov.ua