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      Доходы бюджета не оправдали ожидания "в минусе" таможня и налоговая

      24 Читати новину українською
      Бюджет на текущий год недовыполняют
      Бюджет на текущий год недовыполняют / slovoidilo.ua

      Госбюджет Украины в октябре 2019 года получил 71 миллиард гривен. Это почти на 10% меньше, чем планировали, и даже меньше, чем в октябре 2018. Главные минусы Государственное казначейство заметило в таможне, а также в налоговой и фискальной службах.

      Сколько денег отримвав бюджет в октябре и в 2019 году в целом?

      Общий фонд бюджета в октябре получил 61 миллиард 170 миллионов гривен (об этом рассказали в Государственной казначейской службе Украины), что:
      ► На 10,9% меньше ожидаемого,
      ► На 4,5% меньше такого же показателя в прошлом году.

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      Примечательно, что в целом за 2019 (с января и до октября включительно) в доход госбюджета ушло 810 миллиардов 740 миллионов гривен:
      ► Отставание от плана на год – 5,5%.
      ► Однако превышает доходы за такой же период в 2018 году на 8,5%.

      Кто не смог выполнить плановые показатели по наполнению бюджета?

      Таможня.

      ► В октябре отстала более чем 16,1% от плана и на почти 5% от показателя за этот месяц в 2018.
      ► Всего за 10 месяцев таможня принесла в бюджет 263 миллиардов гривен: на 12,1% меньше плана и на 4,5% меньше уровня 2018 года.

      Налоговая.

      ► В октябре – минус 8% от плана, хотя и на 5% выше, чем в октябре 2018 года.
      ► Отставание за 10 месяцев незначительное – 0,4%; всего в бюджет поступило 359 миллиардов, что на 14,9% больше, чем в 2018.

      ДФС.

      ► Октябрьское недовыполнение плана у фискалов в октябре – 12,4%.

      Примечательно, что доходы местных бюджетов в октябре выросли на 13,5% по сравнению с октябрем 2018, кроме того – они на 11,5% выше ожидаемого (говорится о более 25 миллиардах гривен). В целом в течение года доходы местных бюджетов показали рост на 17,2% к прошлогоднему показателю и на 1,6% к плану (230 миллиардов).

      Напомним, бюджет на 2019 год определял размер доходов Украины в 1 триллион 26 миллиардов гривен, расходы же должны составлять 1 триллион 112 миллиардов.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Государственная налоговая служба Государственная фискальная служба Государственная таможенная служба Деньги Бюджет-2019 Налоги
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