Доходы бюджета не оправдали ожидания "в минусе" таможня и налоговая

Госбюджет Украины в октябре 2019 года получил 71 миллиард гривен. Это почти на 10% меньше, чем планировали, и даже меньше, чем в октябре 2018. Главные минусы Государственное казначейство заметило в таможне, а также в налоговой и фискальной службах.

Сколько денег отримвав бюджет в октябре и в 2019 году в целом?

Общий фонд бюджета в октябре получил 61 миллиард 170 миллионов гривен (об этом рассказали в Государственной казначейской службе Украины), что:

► На 10,9% меньше ожидаемого,

► На 4,5% меньше такого же показателя в прошлом году.

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Примечательно, что в целом за 2019 (с января и до октября включительно) в доход госбюджета ушло 810 миллиардов 740 миллионов гривен:

► Отставание от плана на год – 5,5%.

► Однако превышает доходы за такой же период в 2018 году на 8,5%.

Кто не смог выполнить плановые показатели по наполнению бюджета?

Таможня.

► В октябре отстала более чем 16,1% от плана и на почти 5% от показателя за этот месяц в 2018.

► Всего за 10 месяцев таможня принесла в бюджет 263 миллиардов гривен: на 12,1% меньше плана и на 4,5% меньше уровня 2018 года.

Налоговая.

► В октябре – минус 8% от плана, хотя и на 5% выше, чем в октябре 2018 года.

► Отставание за 10 месяцев незначительное – 0,4%; всего в бюджет поступило 359 миллиардов, что на 14,9% больше, чем в 2018.

ДФС.

► Октябрьское недовыполнение плана у фискалов в октябре – 12,4%.

Примечательно, что доходы местных бюджетов в октябре выросли на 13,5% по сравнению с октябрем 2018, кроме того – они на 11,5% выше ожидаемого (говорится о более 25 миллиардах гривен). В целом в течение года доходы местных бюджетов показали рост на 17,2% к прошлогоднему показателю и на 1,6% к плану (230 миллиардов).

Напомним, бюджет на 2019 год определял размер доходов Украины в 1 триллион 26 миллиардов гривен, расходы же должны составлять 1 триллион 112 миллиардов.