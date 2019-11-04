Доходи бюджету не виправдали очікування: "у мінусі" митниця та податкова

Держбюджет України в жовтні 2019 року отримав 71 мільярд гривень. Це майже на 10% менше, ніж планували, і навіть менше, ніж у жовтні 2018. Головні мінуси Державне казначейство помітило у митниці, а також у податковій та фіскальній службах.

Скільки грошей отримвав бюджет у жовтні та у 2019 році загалом?

Загальний фонд бюджету в жовтні отримав 61 мільярд 170 мільйонів гривень (про це розповіли у Державній казначейській службі України), що:

► На 10,9% менше очікуваного,

► На 4,5% менше від такого ж показника у минулому році.

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Примітно, що загалом протягом 2019 (від січня і до жовтня включно) у дохід держбюджету пішло 810 мільярдів 740 мільйонів гривень:

► Відставання від плану на рік – 5,5%.

► Однак перевищує доходи за такий ж період у 2018 році на 8,5%.

Хто не зміг виконати планові показники з наповнення бюджету?

Митниця.

► У жовтні відстала на понад 16,1% від плану і на майже 5% від показника за цей місяць у 2018.

► Всього за 10 місяців митниця принесла до бюджету 263 мільярди гривень: на 12,1% менше плану і на 4,5% менше рівня 2018 року..

Податкова.

► У жовтні – мінус 8% від плану, хоча й на 5% вище, ніж в жовтні 2018.

► Відставання за 10 місяців незначне – 0,4%; загалом у бюджет надійшлро 359 мільярдів, що на 14,9% більше, ніж у 2018.

ДФС.

► Жовтневе недовиконання плану у фіскалів у жовтні – 12,4%.

Примітно, що доходи місцевих бюджетів у жовтні зросли на 13,5% у порівнянні з жовтнем 2018, ще ж і надто – вони на 11,5% вище очікуваного (мовиться про понад 25 мільярдів гривень). А загалом протягом року доходи місцевих бюджетів показали зростання на 17,2% до минулорічного показника і на 1,6% до плану (230 мільярдів).

Нагадаємо, бюджет на 2019 рік визначав розмір доходів України у 1 трильйон 26 мільярдів гривень, витрати ж мали б становити 1 трильйон 112 мільярдів.