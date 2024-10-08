Также Зеленский вспомнил и о ракетной программе Украины – он указал, что результат должен быть быстрее.

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Доклады военного руководства

Владимир Зеленский сообщил, что в этот день был отдельный и продолжительный доклад Главнокомандующего Александра Сырского по нашим действиям на фронте, по всем защитным операциям.

А также по Курской операции – сейчас идет уже третий месяц боев в Курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию на этом направлении,

– сказал гарант.

Президент добавил, что подробно докладывал и руководитель ГУР Кирилл Буданов – о процессах, которые происходят в системе России, и об украинском влиянии.

Также был доклад министра обороны Рустема Умерова о деталях сотрудничества с партнерами.

Отметим, что 8 октября состоялась Ставка, на которой обсудили вопросы обеспечения Сил обороны оружием и военной техникой. Сырский доложил о актуальных потребностях армии до конца года, а также докладывали все те, кто вовлечены в то, как обеспечить эти потребности.