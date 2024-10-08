В частности, были определены потребности ОПК Украины на следующий год. Об этом президент сообщил в своем телеграмм-канале.

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Что обсуждали на Ставке

Днем 8 октября состоялась Ставка по обеспечению Сил обороны оружием и военной техникой. В частности, на ней был заслушан доклад главнокомандующего Александра Сырского на которой он рассказал о насущных потребностях армии до конца текущего года.

Также докладывали все те, кто привлечены к тому, как обеспечить эти потребности. Они рассказали, что будет приобретено, что получим от союзников и что удастся изготовить самостоятельно.

Докладывали Премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, другие,

– добавил президент.

На Ставке были определены приоритеты для ОПК Украины на следующий год. Говорится о ракетах, дроны, снаряды и активное привлечение инвестиций от партнеров.