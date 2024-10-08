Зокрема, було визначено потреби ОПК України на наступний рік. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Що обговорювали на Ставці

Удень 8 жовтня відбулася Ставка щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою. Зокрема, на ній було заслухано доповідь головнокомандувача Олександра Сирського на якій він розповів про нагальні потреби армії до кінця поточного року.

Також доповідали всі ті, хто залучені до того, як забезпечити ці потреби. Вони розповіли, що буде придбано, що отримаємо від союзників і що вдасться виготовити самотужки.

Доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, інші,

– додав президент.

На Ставці було визначено пріоритети для ОПК України на наступний рік. Мовиться про ракети, дрони, снаряди та активне залучення інвестицій від партнерів.