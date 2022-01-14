В отличие от большинства стран мира, Мексика полностью не закрывала свои границы на протяжении всей пандемии.
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Ограничения отменили
Отныне приезжать в Мексику можно без тестов, самоизоляции или онлайн-форм, которые туристам приходилось заполнять перед пересечением границы.
С 1 января 2022 года Мексика установила "доковидные" правила пересечения границы, которые действовали в 2019 году.
Какие правила действовали в Мексике
В стране требовали от туристов ПЦР-тесты, а также путешественники должны были заполнить формы о здоровье. После этого они получали QR-код, который нужно было сканировать в аэропорту. Это позволяло пассажирам свободно проходить через контроль безопасности.
Последние несколько месяцев обязательными оставались только онлайн-формы, однако с 1 января 2022 года решили отменить и их.
Кроме того, в отличие от большинства стран мира, Мексика не закрывала свои границы на протяжении всей пандемии. Вследствие этого, с 2020 года она стала самым популярным туристическим направлением в мире.
Какая ситуация с COVID-19 в Мексике
- По состоянию на 14 января 2022 года, по данным Университета Хопкинса, в Мексике зафиксировали свыше 4,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом. В течение суток количество инфицированных выросло на 43 523 случая.
- Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в Мексике – более 300 человек, сегодня зафиксировано 148 случаев смерти.
- Уровень летальности в стране 7.07%.