В отличие от большинства стран мира, Мексика полностью не закрывала свои границы на протяжении всей пандемии.

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Ограничения отменили

Отныне приезжать в Мексику можно без тестов, самоизоляции или онлайн-форм, которые туристам приходилось заполнять перед пересечением границы.

С 1 января 2022 года Мексика установила "доковидные" правила пересечения границы, которые действовали в 2019 году.

Какие правила действовали в Мексике

В стране требовали от туристов ПЦР-тесты, а также путешественники должны были заполнить формы о здоровье. После этого они получали QR-код, который нужно было сканировать в аэропорту. Это позволяло пассажирам свободно проходить через контроль безопасности.

Последние несколько месяцев обязательными оставались только онлайн-формы, однако с 1 января 2022 года решили отменить и их.

Кроме того, в отличие от большинства стран мира, Мексика не закрывала свои границы на протяжении всей пандемии. Вследствие этого, с 2020 года она стала самым популярным туристическим направлением в мире.

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