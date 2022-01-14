Першими таке рішення ухвалила влада Сальвадора. На відміну від більшості країн світу, Мексика повністю не закривала свої кордони протягом усієї пандемії.

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Які обмеження скасували

Відтепер приїжджати до Мексики можна без тестів, самоізоляції чи онлайн-форм, які туристам доводилося заповнювати перед перетином кордону.

Від 1 січня 2022 року Мексика встановила "доковідні" правила перетину кордону, які діяли у 2019 році.

Які правила діяли в Мексиці

В країні вимагали від туристів ПЛР-тести, а також мандрівники повинні були заповнити форми про здоров'я. Після цього вони отримували QR-код, який потрібно було сканувати в аеропорту. Це дозволяло пасажирам вільно проходити через безпековий контроль.

Останні кілька місяців обов'язковими залишалися лише онлайн-форми, проте від 1 січня 2022 року вирішили скасувати і їх.

Крім того, на відміну від більшості країн світу, Мексика не закривала свої кордони протягом усієї пандемії. Внаслідок цього, від 2020 року вона стала найпопулярнішим туристичним напрямком у світі.

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