Однако, несмотря на это, в Украине не существует плана будущих отношений двух государств после Победы. Это отметили и спикеры на круглом столе "Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем".

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Требуется план будущих отношений

В частности, представитель штаба Полка имени Кастуся Калиновского Андрей Шеучик подчеркнул, что сегодня белорусы помогают Украине вернуть ее территориальную целостность, однако не могут никак влиять на будущие отношения государств и высказывать свое мнение на этот счет. Все потому, что пока нет стратегии с украинской стороны по поводу будущих отношений стран.

Пока мы воюем, пока мы учимся, пока у нас есть определенные надежды, но у нас нет никакой стратегии, нет ни одной строчки, ни слова о том, что будет делать Украина с Беларусью. Этого нет. У нас должен быть план. И если этого плана нет, то о чем можно говорить? То есть мы не можем ни корректировать, ни высказывать свое мнение на этот счет, потому что этого предмета нет,

– подчеркнул он.

Андрей Шеучик подчеркнул, что, конечно, активисты могут "взять рулон обоев и его расписать всяческими предложениями", однако это не будет иметь веса без необходимой стратегии.

Над стратегией должны работать все

Также представитель штаба Полка имени Кастуся Калиновского подчеркнул, что над этим документом должны работать все:и политические структуры Украины, и активисты Беларуси.

"Когда будет позволять время, можно выработать наиболее действенную стратегию в сторону Беларуси. Что делать, как делать – это политическая воля Украины, и мы, полк Калиновского, должны с этим согласиться", – сказал он.