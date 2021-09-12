Недавно мы отмечали тридцатую годовщину независимости Украины. Это достаточно важное событие для нашей страны, ведь это определенный период, за который можно переосмыслить некоторые вещи и понять, куда мы вообще движемся.

Каким был 1991-й Знаковый 1991 год: почему развалился Советский Союз и как возродилась Украина

Фильм об условиях провозглашения независимости

К юбилейной дате делались подборки всего того, что произошло за эти 30 лет – от политических изменений до культурных феноменов. Но того в каких условиях провозглашалась наша независимость, какую роль в этих событиях сыграли мировые политики и почему вертолеты летали над Верховной Радой – об этом массовая аудитория не знает. День Независимости – это главный государственный праздник, но как все это стало возможным – некоторые вопросы до сих пор остаются открытыми.

Для того чтобы самим понять, а что собственно произошло 24 августа 1991 года Суспільне заказало Esse Production House документальный сериал "Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла".

Откуда возникло выражение "империя зла" Так назвал Советский Союз президент США Рональд Рейган в своей речи 8 марта 1983 года перед Национальной Ассоциацией евангелистов в Орландо, штат Флорида. Тогда Рейган заявил, что лучше умереть веря в Бога, чем в атеистическом тоталитарном СССР. Это было время наибольшей напряженности "холодной войны", и с тех пор этот термин стал ассоциироваться с сущностью советского режима. Речь Рональда Рейгана об "империи зла": смотрите видео

Главным вдохновителем создания этого 7-серийного документального фильма является историк, журналист и ведущий Александр Зинченко. Он уже долгое время работает с различными форматами популяризации истории – одним из них является документалистика.



Автор сценария фильма, историк и журналист Александр Зинченко / Фото Суспільне мовлення

Во время премьеры проекта в кинотеатре "Жовтень" 27 августа присутствовала команда, которая сделала этот фильм, и почетные гости, которые рассказывали о своих рефлексиях относительно событий 1991 года.

Свидетели исторических событий

Так, среди гостей вспомним телеведущего Николая Вересня, который по состоянию на август 1991 года был корреспондентом BBC. Также был Иван Заец, который в статусе народного депутата Верховной Рады способствовал провозглашению независимости Украины и был среди тех, кто внес сине-желтый флаг в президиум украинского парламента.



Иван Заец / Фото Суспільне мовлення

Иван Заяц рассказал о том, как сине-желтый флаг стал символом независимой Украины:

Перед показом фильма произнес речь и представил команду главный редактор Суспільного телевидения НСТУ Юрий Макаров. Он сказал, что этот фильм является свидетельством того, что если вкладывать средства в стоимостные проекты, то могут выйти качественные вещи. Иначе говоря, не надо требовать чего-то без вложения соответствующих ресурсов.

Премьерный показ этой исторической документалки на телевидении просмотрели 2 миллиона человек. Это значительный показатель, и надеемся, что аудитория Ютуба тоже оценит этот рассказ о том, как Украина провозгласила свою независимость 30 лет назад. Со временем все серии будут в свободном доступе.

Первая серия документального сериала "Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла":

В чем уникальность фильма

В первую очередь это свидетельства десятков участников событий с разных сторон – коммунистов, националистов, интеллигенции, иностранных журналистов.



Команда документального сериала "Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла" / Фото Суспільне мовлення

Мы видим здесь стереоскопическую картинку, когда одни и те же события описывают очевидцы по разные стороны баррикад. И во многом это уникальные свидетельства.

Что происходило в Верховной Раде 24 августа 1991 года

Во время показа была шестая серия, которая рассказывала об историческом заседании Верховной Рады 24 августа 1991 года. Возникло впечатление, что ты сидишь в самом зале рядом с Вячеславом Черноволом и ходишь агитировать, чтобы голосовали за независимость.

Не так часто в медиа можно увидеть полностью то заседание, которое кардинальным образом изменило нашу историю. Есть, конечно, стенограмма в несколько сотен страниц, но сами кадры заставляют задуматься что то, что произошло, – его могло бы не состояться.

Трижды менялась атмосфера в зале Верховной Рады. И это все при том, что в Леониде Кравчуке, который тогда и возглавлял ВР УССР, "волынянин победил комуняку", то есть текущая ситуация заставила перестроиться, чтобы удержать власть в своих руках.



Карикатура Олега Смаля на Леонида Кравчука / Фото Главком

Коллапс и хаос Советского Союза

Напомним исторический контекст событий августа 1991 года. Советский Союз, которым с 1985 года руководит амбициозный реформатор Михаил Горбачев. Последнего воспринимают как своего лидеры Запада, хотя страна находится, как бы сказали химики, на грани полураспада.

Отрывок из книги историка Сергея Плохия о распаде СССР Независимая Украина

Союзные республики стремятся освободиться от власти Москвы, экономика находится в кризисе, западные лидеры (премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент США Джордж Буш-старший) приезжают в УССР и говорят, что не надо отделяться от СССР.

И здесь часть верхушки СССР осуществляет государственный переворот в ночь с 18 на 19 августа. Создается Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям (русское название ГКЧП, который и вошел в историю), на отдельных территориях Советского Союза было введено чрезвычайное положение.

Пресс-конференция членов ГКЧП:

Впрочем, из-за того, что это было еще время отпусков, то мало кто понимал, что происходит.

А советская Украина, у которой 16 июля 1990 года уже была Декларация о государственном суверенитете, была на полпути к независимости. Возвращались имена репрессированных писателей, историков, общественных деятелей, которые длительное время были под запретом. Чувствовался национальный подъем по всей республике.



Владимир Филенко, Дмитрий Понамарчук, Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновол, Владимир Яворивский, Иван Заец во время пресс-конференции в Союзе писателей Украины 20 августа 1991 года / Фото Историческая правда

И при таких обстоятельствах происходило рождение украинского государства.

В конце концов, сейчас мы можем понять масштабность тех событий, благодаря которым 30 лет назад появилась независимая, свободная и демократическая Украина. А после просмотра документального сериала "Коллапс. Как украинцы разрушили империю зла" это можно понять более комплексно.