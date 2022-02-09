В конце 2021 года государственному предприятию "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" исполнилось 25 лет.
Предлагаем вашему вниманию документальный фильм, в котором говорится об истории успеха компании и ее планах на будущее:
В 1996 году все атомные электростанции Украины были объединены в одну мощную структуру – "Энергоатом".
В конце 2021 года государственному предприятию "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" исполнилось 25 лет.
Предлагаем вашему вниманию документальный фильм, в котором говорится об истории успеха компании и ее планах на будущее: