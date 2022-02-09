Наприкінці 2021 року державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" виповнилося 25 років.

Пропонуємо до вашої уваги документальний фільм, в якому йдеться про історію успіху компанії та її плани на майбутнє: