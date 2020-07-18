В Беларуси на аукционе выставили юридическое дело Януковича. На документах есть якобы подписи самого экс-призидента-беглеца.

Информацию обнародовал белорусский телеканал belsat.eu со ссылкой на аукцион Ay.by. Интересно Тихий юбилей Януковича: он верил в Россию и Путина Что известно об аукционе с документами Януковича За 49 тысяч белорусских рублей предлагают купить банковское юридическое дело с копией паспорта экс-президента Украины.

На документах есть подписи самого Януковича. Продавец родом из Брянской области России уверяет в 100-процентной подлинности документов. Только безопасное соглашение и полная конфиденциальность,

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Документы Януковича / Фото Ay.by

Дело Януковича / Фото Ay.by Где сейчас Виктор Янукович и что известно о деле против него Экс-президент Виктор Янукович бежал из Украины в конце февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане.

Беглый президент скрывается в России. Ранее Владимир Путина просил ввести в Украину войска.

В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам тюрьмы . Приговор не вступил в силу, его оспаривает защита Януковича.

. Приговор не вступил в силу, его оспаривает защита Януковича. В сентябре 2019 года адвокаты президента-беглеца Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться в Украину из РФ.