В Білорусі на аукціоні виставили юридичну справу Януковича. На документах є начебто підписи самого експризидента-втікача.

Інформацію оприлюднив білоруський телеканал belsat.eu із посиланням на аукціон Ay.by. Цікаво Тихий ювілей Януковича: він вірив у Росію і Путіна Що відомо про аукціон з документами Януковича За 49 тисяч білоруських рублів пропонують купити банківську юридичну справу з копією паспорта експрезидента України.

На документах є підписи самого Януковича. Продавець родом із Брянської області Росії запевняє у 100-відсотковій автентичності документів. Лише безпечна угода і повна конфіденційність,

– стверджує власник.

Документи Януковича / Фото Ay.by

Справа Януковича / Фото Ay.by Де зараз Віктор Янукович і що відомо про справу проти нього Експрезидент Віктор Янукович втік з України наприкінці лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані.

Президент-втікач переховується у Росії. Раніше Володимир Путіна просив ввести в Україну війська.

У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав Януковича винним у державній зраді та засудив його до 13 років тюрми . Вирок не набув чинності, його оскаржує захист Януковича.

. Вирок не набув чинності, його оскаржує захист Януковича. У вересні 2019 року адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися в Україну з РФ.