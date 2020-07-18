Документи з нібито підписами Януковича виставили на аукціон в Білорусі: фото
В Білорусі на аукціоні виставили юридичну справу Януковича. На документах є начебто підписи самого експризидента-втікача.
Інформацію оприлюднив білоруський телеканал belsat.eu із посиланням на аукціон Ay.by.
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Що відомо про аукціон з документами Януковича
- За 49 тисяч білоруських рублів пропонують купити банківську юридичну справу з копією паспорта експрезидента України.
- На документах є підписи самого Януковича.
Продавець родом із Брянської області Росії запевняє у 100-відсотковій автентичності документів.
Лише безпечна угода і повна конфіденційність,
– стверджує власник.
Документи Януковича / Фото Ay.by
Де зараз Віктор Янукович і що відомо про справу проти нього
- Експрезидент Віктор Янукович втік з України наприкінці лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані.
- Президент-втікач переховується у Росії. Раніше Володимир Путіна просив ввести в Україну війська.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав Януковича винним у державній зраді та засудив його до 13 років тюрми. Вирок не набув чинності, його оскаржує захист Януковича.
- У вересні 2019 року адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися в Україну з РФ.