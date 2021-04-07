После решения СНБО Служба безопасности начала досудебное расследование подписания Харьковских соглашений. Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов говорит, что о денонсации соглашений ничего не говорили, однако разобраться, как появился документ, нужно.

Об этом Данилов рассказал в интервью. Он отметил, задание для следователей – разобраться, почему страну "продали" за 100 долларов скидки.

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Договоренность с Россией могла возникнуть еще до избрания Януковича

Ято касается того, когда возникли договоренности с Россией относительно скандального документа, то секретарь СНБО отметил – в этом следует разобраться. Ведь соглашения подписаны в апреле 2010 года, а инаугурация Виктора Януковича состоялась всего за несколько месяцев до этого.

Когда подписаны Харьковские соглашения? В начале апреля. Такие документы на коленях не пишутся, они отрабатываются заранее. Вот и делайте выводы, когда были договоренности по Харьковским соглашениям,

– добавил Данилов.

Россияне могли договариваться с Януковичем в обмен на поддержку на выборах

Секретарь СНБО отметил, что не исключает, что договоренность с Россией была еще до избрания Януковича главой государства.

"Как-то так: мы тебя поддерживаем, ты отдаешь нам Севастополь, а людям скажем, что это в обмен на скидку на газ", – объяснил секретарь СНБО.

Однако Данилов отметил, что это – лишь предположение, которое следует доказать.

Надо разбираться. В том числе и с тем, почему не было выполнено решение СНБО времен Ющенко, которое предусматривало разработку Кабмином в течение двух месяцев законопроекта – с последующим представлением его в Верховную Раду – который оформлял процедуру выхода Российской Федерации из Севастополя,

– рассказал Данилов.

Секретарь СНБО говорит, если бы был принят этот закон, была бы совсем другая ситуация в стране.

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Что известно о подписании Харьковских соглашений

Харьковские соглашения подписали 21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович вместе с Дмитрием Медведевым.

Пребывание Черноморского флота России в Севастополе продлено с 2017 до 2042 года.

В обмен Украина получала якобы удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

27 апреля 2010 года Верховная Рада Украины и Государственная дума России ратифицировали эти договоренности.

Служба безопасности Украины выясняет причастных к подписанию и ратификации документа. Экс-премьер-министру Николаю Азарову уже предъявлено обвинение в госизмене.



Кто голосовал за Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала