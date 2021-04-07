Після рішення РНБО Служба безпеки розпочала досудове розслідування щодо підписання Харківських угод. Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов каже, що про денонсацію угод нічого не говорили, проте розібратись, як саме з'явився документ, потрібно.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю. Він наголосив, завдання для слідчих – розібратись, чому країну "продали" за 100 доларів знижки.

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Домовленість з Росією могла виникнути ще до обрання Януковича

Щодо того, коли виникли домовленості з Росією щодо скандального документа, то секретар РНБО зауважив – у цьому слід розібратись. Адже угоди підписані у квітні 2010 року, а інавгурація Віктора Януковича відбулась лише за кілька місяців до цього.

Коли підписані Харківські угоди? На початку квітня. Такі документи на колінах не пишуться, вони відпрацьовуються заздалегідь. От і робіть висновки, коли були домовленості про Харківські угоди,

– додав Данілов.

Росіяни могли домовлятись з Януковичем в обмін на підтримку на виборах

Секретар РНБО зазначив, що не виключає, що домовленість з Росією була ще до обрання Януковича главою держави.

"На кшталт: ми тебе підтримуємо, ти віддаєш нам Севастополь, а людям скажемо, що це в обмін на знижку на газ", – пояснив секретар РНБО.



Проте Данілов наголосив, що це – лише припущення, якому слід шукати доказів.

Треба розбиратися. Зокрема і з тим, чому не було виконано рішення РНБО часів Ющенка, що передбачало розробку Кабміном протягом двох місяців законопроєкту – з подальшим поданням його у Верховну Раду – який оформлював процедуру виходу Російської Федерації з Севастополя,

– розповів Данілов.

Секретар РНБО каже, якби був прийнятий той закон, була б зовсім інша ситуація в країні.

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Що відомо про підписання Харківських угод

Харківські угоди підписали 21 квітня 2010 року в Харкові Віктор Янукович разом з Дмитром Медведєвим.

Перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року.

В обмін Україна отримувала нібито здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів.

27 квітня 2010 року Верховна Рада України та Державна дума Росії ратифікували ці домовленості.

Служба безпеки України з'ясовує причетних до підписання та ратифікації документа. Експрем'єр-міністру Миколі Азарову уже висунули звинувачення у держзраді.

Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу