05:43
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Долетались: в Британии полиция арестовала пьяных пилотов рейсового самолета

      218 Читати новину українською
      В аэропорту Глазго арестовали пилотов, которые хотели лететь в США навеселе
      В аэропорту Глазго арестовали пилотов, которые хотели лететь в США навеселе / extra.ie

      В британском Глазго двое пилотов рейса в Нью-Джерси, что в США, были арестованы. Причина в том, что оба пилота провалили тесты на содержание алкоголя в крови.

      Полиция подозревает, что мужчины в возрасте 61 и 45 лет находились под воздействием алкогольного напитка или наркотических веществ, сообщает издание SkyNews.

      Интересно: Туристы застряли в аэропорту Львова: почему авиакомпания Ernest отменила рейс

      Рейс номер UA162, который должны были выполнять арестованные, был отменен. Полиция Шотландии подтвердила, что оба мужчины являются пилотами. Оба должны появиться в суде уже во вторник, 6 августа.

      За такое нарушение задержанным грозит до двух лет тюремного заключения или штраф.

      Авиакомпания United Airlines подчеркнула, что считает безопасность своих клиентов и экипажа главным приоритетом. Поэтому пилотов немедленно отстранили от исполнения обязанностей, а авиакомпания уверяет, что будет активно сотрудничать с правоохранителями.

      Что интересно, это уже не первый похожий случай в этом аэропорту и с этим авиаперевозчиком. Так, в 2017 году два пилота United Airline попали в тюрьму за нарушение лимитов выпивки в аэропорту Глазго. Первого 35-летнего офицера Пола Гребенка приговорили к 10 месяцам заключения. Его коллега 45-летний Карлос Роберто Ликона находился в тюрьме в течение 15 месяцев.

      Оба были арестованы во время подготовки к вылету из Глазго 27 августа 2016 года.

      blog_ava
      Что нужно сделать после секса
      8 августа
      427
      Теги: авиация Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 4 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      534
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 449
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 887
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 280
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук