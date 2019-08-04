Долетались: в Британии полиция арестовала пьяных пилотов рейсового самолета

В британском Глазго двое пилотов рейса в Нью-Джерси, что в США, были арестованы. Причина в том, что оба пилота провалили тесты на содержание алкоголя в крови.

Полиция подозревает, что мужчины в возрасте 61 и 45 лет находились под воздействием алкогольного напитка или наркотических веществ, сообщает издание SkyNews.

Интересно: Туристы застряли в аэропорту Львова: почему авиакомпания Ernest отменила рейс

Рейс номер UA162, который должны были выполнять арестованные, был отменен. Полиция Шотландии подтвердила, что оба мужчины являются пилотами. Оба должны появиться в суде уже во вторник, 6 августа.

За такое нарушение задержанным грозит до двух лет тюремного заключения или штраф.

Авиакомпания United Airlines подчеркнула, что считает безопасность своих клиентов и экипажа главным приоритетом. Поэтому пилотов немедленно отстранили от исполнения обязанностей, а авиакомпания уверяет, что будет активно сотрудничать с правоохранителями.

Что интересно, это уже не первый похожий случай в этом аэропорту и с этим авиаперевозчиком. Так, в 2017 году два пилота United Airline попали в тюрьму за нарушение лимитов выпивки в аэропорту Глазго. Первого 35-летнего офицера Пола Гребенка приговорили к 10 месяцам заключения. Его коллега 45-летний Карлос Роберто Ликона находился в тюрьме в течение 15 месяцев.



Оба были арестованы во время подготовки к вылету из Глазго 27 августа 2016 года.