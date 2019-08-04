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      Доліталися: у Британії поліція арештувала п'яних пілотів рейсового літака

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      В аеропорту Глазго арештували пілотів, які хотіли летіти до США напідпитку
      В аеропорту Глазго арештували пілотів, які хотіли летіти до США напідпитку / extra.ie

      У британському Глазго двоє пілотів рейсу до Нью-Джерсі, що у США, були заарештовані. Причина в тому, що обидва пілоти провалили тести на вміст алкоголю у крові.

      Поліція підозрює, що чоловіки віком 61 та 45 років перебували під впливом алкогольного напою або наркотичних речовин, повідомляє видання SkyNews.

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      Рейс номер UA162, який мали виконувати арештовані, був скасований. Поліція Шотландії підтвердила, що обидва чоловіки є пілотами. Обоє повинні з'явитися в суді вже у вівторок, 6 серпня.

      За таке порушення затриманим загрожує до двох років тюремного ув'язнення або штраф.

      Авіакомпанія United Airlines наголосила, що вважає безпеку своїх клієнтів та екіпажу головним пріоритетом. Відтак пілотів негайно усунули від виконання обов'язків, а авіакомпанія запевняє, що активно співпрацюватиме з правоохоронцями.

      Що цікаво, це вже не перший схожий випадок у цьому аеропорту та з цим авіаперевізником. Так, у 2017 році два пілоти United Airline потрапили до в'язниці за порушення лімітів випивки в аеропорту Глазго. Першого 35-річного офіцера Пола Гребенка засудили до 10 місяців ув'язнення. Його колега 45-річний Карлос Роберто Лікона перебував у в'язниці протягом 15 місяців.

      Обох було заарештовано під час підготовки до вильоту з Глазго 27 серпня 2016 року.

      blog_ava
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      Теги: Великобританія авіація
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