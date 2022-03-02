На этот раз оккупанты потеряли самолет Су-30. Сбили его нацгвардейцы вместе с бойцами Вооруженных Сил Украины.

На тему Украинская ПВО разбомбила два вражеских истребителя

Событие произошло вечером 1 марта, когда враг пытался совершить авианалет на мирные городки вблизи столицы.

Зенитно-артиллерийский расчет нанес сокрушительный удар самолету врага, а добили его подразделения противовоздушной обороны ПС ВСУ установкой Бук М-1.

"Враг не пройдет, ни по суше, ни с моря, ни в небе!", – заверили в Нацгвардии.

Напомним, что с момента вторжения 24 февраля, российские войска в войне против Украины по состоянию на утро 2 марта уже потеряли 30 самолетов. Относительно личного состава погибло 5840 захватчиков. Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.