Цього разу окупанти втратили літак Су-30. Збили його нацгвардійці разом з бійцями Збройних сил України.

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Подія сталася ввечері 1 березня коли ворог намагався здійснити авіаналіт на мирні містечка поблизу столиці.

Зенітно-артилерійський розрахунок завдав нищівного удару літаку ворога, а добили його підрозділи протиповітряної оборони ПС ЗСУ установкою Бук М-1.

"Ворог не пройде, ні по суші, ні з моря, ні у небі!, – запевнили в Нацгвардії.

Нагадаємо, шо з моменту вторгнення 24 лютого, російські війська у війні проти України станом на ранок 2 березня вже втратили 30 літаків. Щодо особового складу, то загинуло 5840 загарбників. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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