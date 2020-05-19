Как долго в Украине продлится карантин: прогноз Минздрава

В Министерстве здравоохранения сообщили, что карантин в Украине предварительно продлится чуть дольше месяца – до 22 июня. Впрочем его могут отменить и значительно быстрее – все будет зависеть от динамики заболевания.

Сейчас украинская власть отслеживает динамику в Польше, где сценарий наиболее похож на украинский. Об этом рассказал заместитель министра Виктор Ляшко в комментарии ТСН.

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Мы похожи по количеству тестов, поэтому мы будем находиться на плато. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях,

– заявил главный санитарный врач.

Поэтому, пояснил он, правительство планирует продлить карантин еще на месяц – до 22 июня. В то же время он уже будет адаптивный со смягчающими мерами.

Виктор Ляшко также пояснил, что в случае, когда количество больных и новых заражений будет резко сокращаться, карантин могут отменить и преждевременно.

Карантин в Украине: коротко

Впервые в Украине ввели карантин еще с 12 марта 2020 года. Уже через несколько дней активную жизнь в стране фактически остановилась. Он должен был длиться всего до 3 апреля, но затем его продолжали еще трижды:

до 24 апреля;

до 11 мая;

до 22 мая.

Последний раз вместе с продолжением карантина до 22 мая правительство ввело и его ослабление. Поэтому уже с пятницы страна будет жить в условиях адаптивного карантина.

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